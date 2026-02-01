செய்திகள்

மை லார்ட் வெளியீட்டுத் தேதி!

இயக்குநர் ராஜு முருகன் - சசிகுமார் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கிய ஜப்பான் திரைப்படம் தோல்விப்படமானதைத் தொடர்ந்து, நடிகர் சசிகுமாரை வைத்து புதிய படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

மை லார்ட் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தில், கன்னடத்தில் வெளியான சப்தசாகரச்சே எல்லோ படத்தில் நடித்த சைத்ரா நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்த நிலையில், மை லார்ட் வருகிற பிப். 13 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

