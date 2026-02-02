செய்திகள்

ஏகே - 64 தயாரிப்பாளர் இவரா?

அஜித் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்து...
adhik ravichandran and ajith kumar
அஜித், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்
நடிகர் அஜித்குமாரின் புதிய திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அஜித்தின் புதிய கார் பந்தயங்கள் முடிவடைந்ததும் படத்தின் படப்பிடிப்பு பிப்ரவரியில் தொடங்கும் என இயக்குநர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான அனில் சுங்கரா, ஏகே எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் என்கிற பெயரில் இப்படத்தைத் தயாரிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அனில் சுங்கரா நடிகர் மகேஷ் பாபுவை வைத்து மனு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களைத் தயாரித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

adhik ravichandran and ajith kumar
நுண்ணிய பார்வையற்ற தன்மை... மாநில விருதுகளைச் சாடிய சேரன்!
