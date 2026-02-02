செய்திகள்

ஓடிடியில் வெளியானது படையாண்ட மாவீரா!

படையாண்ட மாவீரா படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
Updated on
1 min read

படையாண்ட மாவீரா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

இயக்குநர் வ. கௌதமன் எழுத்து, இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் 'படையாண்ட மாவீரா'.

காடுவெட்டி குருவின் வாழ்க்கையைத் தழுவி இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் சமுத்திரக்கனி, பூஜிதா, 'பாகுபலி' பிரபாகர், சரண்யா பொன்வண்ணன், 'ஆடுகளம்' நரேன், மன்சூர் அலிகான், இளவரசு, கிங்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

படையாண்ட மாவீரா படம் கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், படையாண்ட மாவீரா திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

The film 'Padayanda Maveera' has been released on OTT and is attracting the attention of viewers.

