சதீஷின் முஸ்தபா முஸ்தபா டிரைலர்!

நடிகர் சதீஷ் நாயகனாக நடிக்கும் “முஸ்தபா முஸ்தபா” படத்தின் டிரைலர்...

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 3:09 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நகைச்சுவை நடிகர் சதீஷ் நாயகனாக நடிக்கும் “முஸ்தபா முஸ்தபா” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் பிரவீன் சரவணன் இயக்கத்தில் நகைச்சுவை நடிகர் சதீஷ் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “முஸ்தபா முஸ்தபா”. இப்படத்துக்கு, எம்.எஸ். ஜோன்ஸ் ரூபர்ட் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் புதிய படத்தில், நடிகர்கள் சுரேஷ் ரவி, மோனிகா சின்னகோட்லா, மானசா சௌத்ரி, கருணாகரன், புகழ், பாவெல் நவகீதன், ஐஸ்வர்யா தத்தா, விஜே பார்வதி, விஜே மகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், முஸ்தபா முஸ்தபா படத்தின் டிரைலரை படக்குழு வெள்ளிக்கிழமை (பிப். 27) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் மார்ச் 6 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

YouTube video thumbnail

முன்னதாக, நகைச்சுவை நடிகராக மிகவும் பிரபலமாக அறிப்படும் சதீஷ் நாயகனாக நடிப்பதால் அவரது ரசிகர்கள் மிகவும் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

