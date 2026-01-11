தேசிங்கு பெரியசாமி - மணிகண்டன் பட பட்ஜெட் இவ்வளவா?

இயக்குநர் தேசிங்கு பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் மணிகண்டன் நடிக்கும் படம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் மணிகண்டன் குட் நைட், லவ்வர், குடும்பஸ்தன் என அடுத்தடுத்து வெற்றிப்படங்களைக் கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான நடிகராக உருவெடுத்துள்ளார்.
நடிகராக மட்டுமல்லாமல் திரைக்கதையாளர், டப்பிங் கலைஞர் என பன்முகத் திறமையாளனரான மணிகண்டன் நீலம் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் அரசியல் படமொன்றில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
அடுத்ததாக, கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் இயக்குநர் தேசிங்கு பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் மணிகண்டன் நடிக்கவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், இப்படம் ரூ. 50 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவே, மணிகண்டனின் நடிப்பில் பெரிய பட்ஜெட் படமாகும்.
தேசிங்கு பெரியசாமி நடிகர் சிம்புவின் 50-வது படத்தை இயக்க நீண்ட காலமாகக் காத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.