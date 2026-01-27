சிறை நாயகன் நடிக்கும் ராவடி!

சிறை திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக கவனம் ஈர்த்த அக்ஷய் குமாரின் புதிய பட டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
சிறை திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமான தயாரிப்பாளர் லலித் குமார் மகன் எல்கே அக்ஷய் குமார் அடுத்ததாக ராவடி என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விக்னேஷ் வடிவேல் இயக்க, லலித் குமார் தயாரித்துள்ளார்.
இதில், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ஃபாசில் ஜோசஃப், சத்யன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், ராவடி எனப் பெயரிட்ட இப்படத்தின் அறிமுக டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். கல்லூரி மாணவர்களின் சேட்டைகளும் நகைச்சுவை அடிதடிகளுமாக இப்படத்தின் கதை உருவாகியுள்ளது.
