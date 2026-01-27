ஓ ரோமியோ படத்தில் திஷா பதானியின் கவர்ச்சி நடனம்!

நடிகர் ஷாகித் கபூரின் ஓ ரோமியோ படத்தின் கவர்ச்சியானப் பாடல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் பாடலில் திஷா பதானி, ஷாகித் கபூரின் நடன அசைவுகள் வைரலாகி வருகின்றன.
இயக்குநர் விஷால் பரத்வாஜ் இயக்கத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாகித் கபூரின் புதிய திரைப்படமான ஓ ரோமியோவின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இந்தப் படம் வரும் பிப்.13ஆம் தேதி காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது. இந்தப் படத்தை சஜித் நதியவாலா தயாரிக்க, அனிமல் படத்தில் கவனம் ஈர்த்த திரிப்தி டிம்ரி இந்தப் படத்தில் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் அவினாஷ் திவாரி, விக்ராந்த் மாஸி, நானா படேகர், தமன்னா பாட்டியா, திஷா பதானி ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் பாடலில் நடிகர் ஷாகித் கபூரின் மூன் வாக் நடன அசைவுகளும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
