செய்திகள்

ஓ ரோமியோ படத்தில் திஷா பதானியின் கவர்ச்சி நடனம்!

நடிகர் ஷாகித் கபூரின் ஓ ரோமியோ படத்தின் பாடல் குறித்து...
A song sequence from the movie O Romeo.
ஓ ரோமியோ படத்தின் பாடல் காட்சி. படம்: யூடியூப் / டீ சிரீஸ்.
Updated on
1 min read

நடிகர் ஷாகித் கபூரின் ஓ ரோமியோ படத்தின் கவர்ச்சியானப் பாடல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் பாடலில் திஷா பதானி, ஷாகித் கபூரின் நடன அசைவுகள் வைரலாகி வருகின்றன.

இயக்குநர் விஷால் பரத்வாஜ் இயக்கத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாகித் கபூரின் புதிய திரைப்படமான ஓ ரோமியோவின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இந்தப் படம் வரும் பிப்.13ஆம் தேதி காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு வெளியாக இருக்கிறது. இந்தப் படத்தை சஜித் நதியவாலா தயாரிக்க, அனிமல் படத்தில் கவனம் ஈர்த்த திரிப்தி டிம்ரி இந்தப் படத்தில் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் அவினாஷ் திவாரி, விக்ராந்த் மாஸி, நானா படேகர், தமன்னா பாட்டியா, திஷா பதானி ஆகியோர் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் பாடலில் நடிகர் ஷாகித் கபூரின் மூன் வாக் நடன அசைவுகளும் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

பாஃப்டா விருதுகள்! ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் படம் 14 பிரிவுகளில் பரிந்துரை!
Summary

The glamorous music video of actor Shahid Kapoor's film 'O Romeo' has been released.

glamour
Video Song
Shahid Kapoor
disha patani
romeo

