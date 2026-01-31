செய்திகள்

அலையும் அழகும்... இலங்கையில் ஆண்ட்ரியா!

ஆண்ட்ரியா பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்....
Updated on
1 min read

நடிகை ஆண்ட்ரியாவின் பயணப் புகைப்படங்கள் வைரலாகியுள்ளது.

நடிகை ஆண்ட்ரியா நடிப்புடன் இசைக் கச்சேரிகளிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இறுதியாக, இவர் நடிப்பில் வெளியான மாஸ்க் கவனம் பெற்றது. பிசாசு - 2 திரைப்படம் வெளியீட்டிற்குக் காத்திருக்கிறது.

கோபி நயினாரின் மனுசி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சென்சார் பிரச்னைகளால் திரைக்கு வராமல் இருக்கிறது. தற்போது, வெற்றி மாறனின் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

முழுநேரமும் சினிமாவில் மட்டுமல்லாது ஓய்வு கிடைக்கும் நாள்களில் பயணங்களையும் ஆண்ட்ரியா மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், தற்போது இலங்கை சென்றுள்ள புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார். இதனைப் பார்த்த ரசிகர்கள், ‘வயசே ஆகாதா உங்களுக்கு?’ என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

காத்திருப்புக்குத் தகுதியானது... கருப்பைப் பாராட்டிய சாய் அபயங்கர்!

Vetrimaaran
Andrea Jeremiah
arasan

