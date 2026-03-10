Dinamani
செய்திகள்

வைரலாகும் விஜய் மகன் புகைப்படம்!

விஜய் மகனின் புகைப்படம் வைரல்...

News image
ஜேசன்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:22 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசனின் புதிய புகைப்படம் வைரலாகியுள்ளது.

நடிகரும் தவெக கட்சித் தலைவருமான விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் வெளிநாட்டில் படிப்பை முடித்துவிட்டு தற்போது இயக்குநராகத் தன் முதல் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

சிக்மா எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தில் நாயகனாக சந்தீப் கிஷன் நடிக்க தமன் இசையமைக்கிறார். ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

Story image

இந்த நிலையில், ஜேசன் மக்களுடன் இருக்கும் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது.

summary

actor vijay's son jason sanjay new picture get viral on social media

மீடியாவை சந்திக்கும் சங்கீதா?

மீடியாவை சந்திக்கும் சங்கீதா?

