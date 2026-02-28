Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
செய்திகள்

எஸ்டிஆர் - 51 படப்பிடிப்பு அப்டேட்!

சிலம்பரசன் - அஷ்வத் மாரிமுத்து கூட்டணி திரைப்படம்....

News image
சிலம்பரசன், அஷ்வத் மாரிமுத்து, அர்ச்சனா
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 2:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அவரது 51-வது திரைப்பட கூட்டணியின் புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது.

தக் லைஃப் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் சிலம்பரசன் இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதன் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு சென்னையில் மார்ச் மாதம் துவங்குகிறது. இதற்கான செட் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ள அவரது 51-வது திரைப்படத்தின் பணிகளும் துவங்கியுள்ளன.

Story image

தற்போது, இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் சிலம்பரசன், அஷ்வத் மாரிமுத்து, தயாரிப்பாளர் அர்ச்சனா ஆகியோர் சந்தித்த புகைப்படமும் வெளியாகியுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

அரசன் அப்டேட்!

அரசன் அப்டேட்!

மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

விஜய் தேவரகொண்டா - 14 படத்தின் அறிவிப்பு டீசர்!

விஜய் தேவரகொண்டா - 14 படத்தின் அறிவிப்பு டீசர்!

மோகன்லால் - 367 திரைப்பட இயக்குநர் அறிவிப்பு!

மோகன்லால் - 367 திரைப்பட இயக்குநர் அறிவிப்பு!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு