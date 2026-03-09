மீடியாவை சந்திக்கும் சங்கீதா?

நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா செய்தியாளர்கள் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்யலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடிகர் விஜய்யும் அவரது மனைவி சங்கீதாவும் 1999 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டனர். லண்டனைச் சேர்ந்தவரான சங்கீதா திருமணத்திற்குப் பின் விஜய்யுடன் சென்னையிலேயே வசித்து வந்தார். இந்த இணைக்கு மகனும் மகளும் உள்ளனர்.
26 ஆண்டுகளாகத் திருமண வாழ்வில் இருந்தாலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக விஜய்யும் சங்கீதாவும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இதனை உறுதி செய்யும் விதமாக சங்கீதாவின் விவாகரத்து மனு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அந்த மனுவில், நடிகை ஒருவருடன் விஜய் சில ஆண்டுகளாகத் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் அதனைக் கண்டித்தும் அவர் கேட்கவில்லை எனக் கூறியிருந்தார்.
தொடர்ந்து, நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் திருமண நிகழ்வொன்றில் நடிகை த்ரிஷாவுடன் கலந்துகொண்டு பலருக்கும் அதிர்ச்சியளித்தார்.
இது ரசிகர்களிடமும் கட்சியினரிடமும் அதிர்வைக் கிளப்பியது. முக்கியமாக, விஜய்யின் செயலால் சங்கீதா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால், தேர்தலுக்கு முன் சங்கீதா செய்தியாளர்களை நேரில் சந்தித்து தனக்கும் விஜய்க்கும் இடையேயான விஷயங்களைப் பொதுவெளியில் பேசலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
summary
reports suggests actor vijay's wife sangeetha might addressing the media
டிரெண்டிங்
