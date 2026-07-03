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முன்னணி இயக்குநர்கள் வெளியிடும் ரேனிகுண்டா - 2 டிரைலர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டிரைலர் அறிவிப்பு பற்றி...

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ரேனிகுண்டா - 2 டிரைலர். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரேனிகுண்டா - 2 படத்தின் டிரைலரை தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்கள் நாளை (ஜூலை 4) வெளியிடுவார்கள் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் பன்னீர்செல்வம் இயக்கி கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “ரேனிகுண்டா”. அரசு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து தப்பிக்கும் 5 சிறுவர்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதையடுத்து இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்துக்கான அறிவிப்பு சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இதில் ஜானி, ஷாலி நிவேகாஸ், அபிமன்யு மற்றும் ஷாமி திலகன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். மேலும், இயக்குநர் பன்னீர் செல்வமே தயாரிக்கும் இப்படத்துக்கு மனு ரவிச்சந்திரன் இசையமைக்கிறார்.

இந்த நிலையில், இத்திரைப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜூலை 4) மாலை 5 மணிக்கு வெளியிடவுள்ளதாகவும் அதனை தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர்களான நெல்சன், லிங்குசாமி, வெங்கட் பிரபு மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஆகியோர் வெளியிடுவார்கள் என்றும் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Summary

The film crew has announced that leading directors of Tamil cinema will release the trailer for Renigunta 2 tomorrow (July 4).

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