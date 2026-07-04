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ஆலியா பட்டின் ஆல்ஃபா பட முதல் நாள் வசூல்!

பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் நாயகியாக நடித்து வெளியான ஆல்ஃபா திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல்...

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ஆல்ஃபா பட போஸ்டர்...

Updated On :4 ஜூலை 2026, 5:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான “ஆல்ஃபா” திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான ஆலியா பட் முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான புதிய படம் “ஆல்ஃபா”. ஸ்பை ஆக்‌ஷன் கதைகளத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை இயக்குநர் ஷிவ் ரவைல் இயக்கியுள்ளார்.

இத்துடன், யஷ் ராஜ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் ஷார்வரி, அனில் கபூர், பாபி டியோல் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும், பிரபல நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் இப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியான “ஆல்ஃபா” திரைப்படம் முதல் நாளில் மட்டும் உலகம் முழுவதும் ரூ. 17.42 கோடி வசூலித்துள்ளதாக இன்று (ஜூலை 4) படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், ஹிந்தி மட்டுமின்றி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் இந்தப் படம் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The first-day box office collection of the film "Alpha," starring Bollywood actress Alia Bhatt in the lead role, has been announced.

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