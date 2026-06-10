ஆலியா பட்டின் ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நடிகை ஆலியா பட் நடித்துள்ள ஆல்பா படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. ஒய்ஆர்எஃப் ஸ்பை யுனிவர்ஸில் ஆலியா பட் புதியதாக இணைந்துள்ளார்.
பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் ஆலியா பட் 2012-இல் ஸ்டூடண்ட் ஆஃப் தி இயர் படத்தில் அறிமுகமாகி கங்குபாய் கதியவாடி படத்தில் தேசிய விருது பெற்றார்.
தற்போது ஆல்ஃபா என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நடிகை ஷர்வாரியும் உடன் நடிக்கிறார். ஷிவ் ராவாலி இயக்கும் இந்தப் படத்தை ஒய்.ஆர்.எஃப். ஸ்பை யுனிவர்ஸில் ஒரு பகுதியாக உருவாகியுள்ளது.
இந்தப் படத்தின் டீசரை இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் வெளியிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார்.
பாபி தியோல் மகளாக ஆலியா பட் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் சண்டைக் காட்சிகளில் ஆலியா பட் அசத்தியதாக சமீபத்தில் பாபி தியோல் கூறியிருந்தார்.
இந்தப் படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வரும் ஜூலை 3ஆம் தேதி வெளியாகுமெனப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Summary
Alia Bhatt turns assassin in first teaser of YRF Spy Universe film 'Alpha'
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