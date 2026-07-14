தும்பாட் இரண்டாம் பாகத்தில் இணைந்த ஆலியா பட்!

நடிகை ஆலியா பட் மிகவும் புகழ்பெற்ற தும்பாட் இரண்டாம் பாகத்தில் இணைந்துள்ளதாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர்கள் ரஹி அனில் பார்வே மற்றும் ஆனந்த் காந்தி ஆகியோரின் இயக்கத்தில் உருவாகி கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான பாலிவுட் திரைப்படம் தும்பாட். ஹாரர் கதைக்களத்துடன் உருவான இப்படம் மறுவெளியீட்டிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் இரண்டாவது பாகமான தும்பாட் - 2 படத்தை இயக்குநர் ஆதேஷ் பிரசாத் இயக்கியுள்ளார். மேலும், இப்படத்தை சோஹும் ஷா பென் ஸ்டூடியோஸ் உடன் இணைந்து தயாரித்துள்ளார்.
இந்தப் படம் வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் இன்று கடந்த ஏப்ரலில் அறிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில், நடிகை ஆலியா படத்தில் இணைந்துள்ளதை படக்குழு உறுதுசெய்துள்ளது.
நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான சோஹும் ஷா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஆலியா பட் உடன் இருக்கும் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து, “புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளது. வருக ஆலியா பட்” எனக் கூறியுள்ளார்.
கடைசியாக ஆலியா பட் நடிப்பில் ஆல்பா திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி ரூ.90 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலித்துள்ளது. மேலும், ஆலியா பட் லவ் அண்ட் வார் படத்தில் ரன்பீர் - விக்கி கௌஷல் உடன் இணைந்து நடித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, பூமாதேவியின் மூத்த மகனான ஹஸ்தர் எனும் கடவுளை மையமாகக் கொண்டு தும்பாட் எனும் கிராமத்தில் நடைபெறும் இப்படம் பல்வேறு திரைப்பட விழாக்களில் விருதுகளைக் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
A new chapter unfolds.— Sohum Shah (@s0humshah) July 14, 2026
Welcome to #Tumbbad2, @aliaa08 #PralayAayega
See you in cinemas ð¥ 03.12.2027 pic.twitter.com/HYfdoIRrmX
Summary
Alia Bhatt joins Sohum Shah in 'Tumbbad 2'
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