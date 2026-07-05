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செய்திகள்

எனக்கு மிகவும் பிடித்த கதாநாயகி இவர்தான்: ஷ்ருதி ஹாசன்

நடிகை ஷ்ருதி ஹாசன் ரசிகரின் கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ளார்...

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நடிகைகள் ஸ்ரீதேவி, ஷ்ருதி ஹாசன்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 6:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ஷ்ருதி ஹாசன் தனக்குப் பிடித்த கதாநாயகி குறித்து பேசியுள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணியாக நடிகையாக இருப்பவர் ஷ்ருதி ஹாசன். இவர் நடித்த பான் இந்திய திரைப்படமான சலார் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது.

தொடர்ந்து, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கூலி திரைப்படத்தில் நடித்தார். அப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால் ஷ்ருதிக்கு போதிய வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை.

தற்போது, நடிகர் துல்கர் சல்மானுடன், ’ஆகாஷம் லோ ஒக்க தாரா’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் கேள்வி - பதில் பகுதியில் ரசிகர் ஒருவர் ஷ்ருதியிடம், “உங்களுக்குப் பிடித்த நடிகை யார்?” எனக் கேட்டிருந்தார். அதற்கு ஷ்ருதி ஹாசன், “எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகை ஸ்ரீதேவிதான்” எனக் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் கமல் ஹாசனுடன் இணைந்து நிறைய திரைப்படங்களில் ஸ்ரீதேவி நடித்திருந்தார். முக்கியமாக, 16 வயதினிலே, மூன்றாம் பிறை ஆகியவை இன்றும் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.

Actress Shruti Haasan has spoken about her favorite heroine.

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