காந்தாரா சேப்டர் - 2 பணிகளில் ரிஷப் ஷெட்டி?

நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி காந்தாரா சேப்டர் - 2 திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளாராம்.
நடிகர் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி, நடித்த திரைப்படமான காந்தாரா சாப்டர் 1 கடந்தாண்டு ஆக. 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது.
பான் இந்திய வெளியீடான இது ரூ. 800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து பெரிய வணிக வெற்றியைப் பெற்றது. இதற்காக, இந்தியளவில் ரிஷப்புக்கு கவனம் கிடைத்தது. தற்போது, ஜெய் ஹனுமான், சிவாஜி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், காந்தாரா சேப்டர் - 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை ரிஷப் ஷெட்டி மேற்கொண்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான எழுத்து பணிகளைத் தற்போது தொடங்கியுள்ளதாகவும் சேப்டர் - 1-யை விட மிகப் பிரம்மாண்டமாக இது உருவாகும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Actor Rishab Shetty is reportedly busy with the work of directing the film Kantara: Chapter 2
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