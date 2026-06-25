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கிரிக்கெட்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு திரும்பினாா் ரிஷப் பந்த்

ஐபிஎல் போட்டியில் கடந்த இரு சீசன்களாக சோபிக்காமல் போன லக்னௌ சூப்பா் ஜயன்ட்ஸ் கேப்டன் ரிஷப் பந்த், மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு திரும்பினாா்.

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐபிஎல் போட்டியில் கடந்த இரு சீசன்களாக சோபிக்காமல் போன லக்னௌ சூப்பா் ஜயன்ட்ஸ் கேப்டன் ரிஷப் பந்த், மீண்டும் தனது பழைய அணியான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு திரும்பினாா்.

கடந்த 2025 ஐபிஎல்-க்கு முன்பான மெகா ஏலத்தின்போது, போட்டியின் வரலாற்றிலேயே அதிகபட்சமாக லக்னௌ அணி ரூ.27 கோடி கொடுத்து விக்கெட் கீப்பா் - பேட்டா் ரிஷப் பந்த்தை வாங்கியது. இந்நிலையில், இரு சீசன்களாக கேப்டனாகவும், பேட்டராகவும் அவா் சரியாகச் செயல்படாத நிலையில், ரூ.12 கோடி குறைவாக, ரூ.15 கோடிக்கு டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்குத் திரும்பியிருக்கிறாா்.

அதற்கு பதிலாக, டெல்லி அணியில் இருந்த சுழற்பந்து வீச்சாளா் குல்தீப் யாதவை லக்னௌ ரூ.13.5 கோடிக்கு பரஸ்பர வீரா்கள் பரிமாற்றம் மூலமாக வாங்கியுள்ளது. லக்னௌ அணி 2025-இல் 7-ஆம் இடமும், 2026-இல் 10-ஆம் இடமும் பிடித்தது.

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