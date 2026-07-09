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செய்திகள்

கட்டா குஸ்தி 2! விஷ்ணு விஷாலுக்கு கார் பரிசளித்த தயாரிப்பாளர்!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலுக்கு தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் கார் பரிசளித்துள்ளது குறித்து...

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விஷ்ணு விஷாலுக்கு கார் பரிசளித்த தயாரிப்பாளர் ஐசரி கே கணேஷ்... - Instagram

Updated On :9 ஜூலை 2026, 9:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலுக்கு கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கே கணேஷ் சொகுசு காரை பரிசளித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “கட்டா குஸ்தி”. நடிகை ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி குஸ்தி வீராங்கனையாக நடித்திருந்த இப்படம் வசூல் மற்றும் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதையடுத்து, இயக்குநர் செல்லாவு அய்யாவு இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்தின் 2 ஆம் பாகமான கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் கடந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நடிகர்கள் கருணாஸ், காளி வெங்கட், லிஸ்ஸி ஆண்டனி, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படம் 3 நாள்களில் ரூ.22 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தை நடிகர் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் வேல்ஸ் நிறுவனத்தின் ஐசரி கே கணேஷ் உள்ளிட்டோர் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், கட்டா குஸ்தி 2 படத்தின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 9) நடைபெற்றது. அப்போது, நாயகன் விஷ்ணு விஷாலுக்கு விலைவுயர்ந்த பிஎம்டபிள்யூ சொகுசு கார் ஒன்றை தயாரிப்பாளர் ஐசரி கே கணேஷ் பரிசளித்துள்ளார்.

Summary

Producer Ishari K. Ganesh has gifted a luxury car to actor Vishnu Vishal for the movie Gatta Kusthi 2.

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