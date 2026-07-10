Dinamani
முதல்வர் விஜய் அரசு வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒருவகை லஞ்சம்தான்: பாஜக36 குடும்பங்களில், வெறும் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசுப் பணி ஏன்? டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
செய்திகள்

லப்பர் பந்து நாயகியின் புதிய திரைப்படம்..! முதல் பார்வை போஸ்டர்!

லப்பர் பந்து நாயகி நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி நடித்துள்ள புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் குறித்து...

News image

சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.

Updated On :10 ஜூலை 2026, 6:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லப்பர் பந்து படத்தின் நாயகி நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் நடிகர் கிஷன் தாஸ் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தின் போஸ்டரை நடிகர் ஆர்யா வெளியிட்டார். ஏஆர் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் டி ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ’சீ யூ’ ( See U ) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் சந்தோஷ் ஸ்ரீவஸ்டன் இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் நாயகியாக சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நாயகனாக கிஷன் தாஸும் நடித்துள்ளார்கள்.

நடிகர் கிஷன் தாஸ் கடைசியாக நடித்த ஆரோமலே திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி லப்பர் பந்து படத்தில் நடித்து புகழ்பெற்றார்.

தக் லைஃப் படத்தில் சஞ்சனா உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கடைசியாக பரிமளா அண்ட் கோ படத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், புதிய படமான ’சீ யூ’ படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்துக்கு ஜுனம் இசையமைத்து வருகிறார்.

நடிகர் ஆர்யா இந்தப் படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்டு படக்குழுவுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் வெளியீடு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

First-look poster of the 'Lubber Pandhu' actress's Sanjana Krishnamoorthy new film!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அர்ஜுன் தாஸின் சூப்பர்ஹீரோ..! மூன்றாவது போஸ்டர்!

அர்ஜுன் தாஸின் சூப்பர்ஹீரோ..! மூன்றாவது போஸ்டர்!

பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்: தனுஷ்

பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்: தனுஷ்

மீண்டும் புதிய போஸ்டர்... தனுஷ் - 55 அப்டேட்!

மீண்டும் புதிய போஸ்டர்... தனுஷ் - 55 அப்டேட்!

லிஜோமோல் நாயகியாக நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர் விடியோ!

லிஜோமோல் நாயகியாக நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர் விடியோ!

விடியோக்கள்

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

Idhayam Murali - Review | Dinamani Talkies | Atharvaa | Fahadh Faasil | Preity | Kayadu |

Idhayam Murali - Review | Dinamani Talkies | Atharvaa | Fahadh Faasil | Preity | Kayadu |

கரூர் மக்கள் சந்திப்பு: Vijay Full Speech! | TVK

கரூர் மக்கள் சந்திப்பு: Vijay Full Speech! | TVK

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 12 முதல் 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 12 முதல் 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope