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லிஜோமோல் நாயகியாக நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர் விடியோ!

நடிகை லிஜோமோல் நாயகியாக நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர் விடியோ குறித்து...

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தி ஒன்: வித்இன்யூ படத்தின் போஸ்டர். - படம்: யூடியூப் / மூவிபஃப் தமிழ்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 10:41 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மலையாள நடிகை லிஜோமோல் ஜோஷ் தமிழில் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் போஸ்டர், படத்தலைப்பு விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

ஹர்ஷினி பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு தி ஒன்: வித்இன்யூ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தை ஆதிரன் ராக்கேப்பன் இயக்கியுள்ளார்.

நடிகை லிஜோமோல் தேசிய விருது வென்ற மகேஷிண்ட பிரதிகாரம் படத்தில் அறிமுகமானார். தமிழில் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை படத்தில் அறிமுகமானாலும் ஜெய் பீம் படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை அளித்தது.

கடைசியாக இவரது நடிப்பில் வெளியான ஜென்டில்வுமன் படம் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டைப் பெற்றது. தற்போது, உமன்மதம் என்ற மலையாள படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஏற்கெனவே, சசிகுமாருடன் இவர் நடித்துள்ள ப்ரீடம் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், புதிய படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் பருத்திவீரன் சரவணன், நமீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, பாவேல் நவகீதன் நடித்துள்ளார்கள். இந்தப் படத்துக்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

Summary

Lijomol Jose First Look & Title Motion Teaser The One Within You

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