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விஷ்ணு விஷால் பிறந்த நாள்... இரண்டு வானம் சிறப்பு போஸ்டர்!

இரண்டு வானம் போஸ்டர் புதிய வெளியீடு...

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Updated On :17 ஜூலை 2026, 5:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் பிறந்த நாளில் இரண்டு வானம் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற முண்டாசுப்பட்டியைத் தொடர்ந்து சிறிது ஆண்டுகள் படம் எதுவும் இயக்காமல் இருந்த ராம்குமார் மீண்டும் அவரை வைத்தே இயக்கிய ‘ராட்சசன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப் பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தார்.

தற்போது, மூன்றாவது முறையாக இந்தக் கூட்டணி இணைந்துள்ள திரைப்படத்திற்கு, ‘இரண்டு உலகம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.

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கொடைக்கானலில் 150 நாள்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்திருந்தது. இந்த நிலையில், நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். இப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

vishnu vishal's irandu vaanam movie poster out now

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