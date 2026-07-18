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எதிர்பார்ப்புகள் உடன் வெளியான தி ஒடிசி! இந்தியாவில் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

இந்தியாவில் வெளியான “தி ஒடிசி” திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்து...

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தி ஒடிசி

Updated On :18 ஜூலை 2026, 2:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் கிறிஸ்டோபர் நோலனின் “தி ஒடிசி” திரைப்படத்தின் இந்திய வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஹோமர் எழுதிய புராண காவியமான தி ஒடிசியைத் தழுவி பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குநர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் உருவாகி வெளியான படம் “தி ஒடிசி”.

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர்கள் மேட் டேமன், ராபர்ட் பட்டின்சன், அன்னா ஹாத்வே, டாம் ஹாலண்ட் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) உலகம் முழுவதுமுள்ள திரையரங்குகளில் வெளியானது.

தனது திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து புதுமைகளைப் புகுத்தி வரும் இயக்குநர் நோலன் “தி ஒடிசி” படம் முழுவதையும் இதற்கென்று பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஐமேக்ஸ் பிலிம் ரோல் கேமராவில் படம்பிடித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஏராளமான ரசிகர்களைப் பெற்றுள்ள இயக்குநர் நோலனின் “தி ஒடிசி” திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.20.72 கோடி வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

Details regarding the Indian box office collection of Director Christopher Nolan's film "The Odyssey" have been released.

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