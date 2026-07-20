ஹார்ட் பீட் தொடரில் இணையும் ஆஹா கல்யாணம் சீரியல் நடிகை!

ஹார்ட் பீட் தொடரின் மூன்றாம் பாகத்தின், ஆஹா கல்யாணம் நடிகை காயு ஸ்ரீ இணைந்துள்ளார்.
ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் முதல் இரண்டு பாகங்களுக்கு கிடைத்த வரவேற்பையடுத்து, மூன்றாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அண்மையில் ஹார்ட் பீட் - 3 தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி வெளியான நிலையில், இந்த விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.
தீபக் சுந்தர்ராஜன் இயக்கத்தில் டெலி ஃபேக்ட்ரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் ஹார்ட் பீட் இணையத் தொடரின் 3வது சீசன் ஜூலை 30 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய சீசன்களில் நடித்த நடிகை அனுமோள், கார்த்திக் குமார், தீபா பாலு, யோகலக்ஷ்மி, தாபா, சாருகேஷ், ராம், சபரிஷ், சர்வா உள்ளிட்டோர் மூன்றாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள்.
இவர்களைத் தொடர்ந்து, புதியவர்களும் மூன்றாவது சீசனில் இணைந்துள்ள நிலையில், ஆஹா கல்யாணம் நடிகை காயு ஸ்ரீ புதிய பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
யார் இந்த காயு ஸ்ரீ?
ஆஹா கல்யாணம் தொடரில் ஐஸ்வர்யா பாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை காயு ஸ்ரீ. இவர், ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான திருமாங்கல்யம் தொடரிலும் நடித்துள்ளார்.
அதுமட்டுமில்லாமல், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 1.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்களைக் கொண்டுள்ளார் காயு ஸ்ரீ.
Summary
Actress Kayu Sri from Aaha Kalyanam has joined the cast of the third season of the Heart Beat series.
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