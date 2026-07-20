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ஒடிசிக்குப் பின் 3 ஆண்டுகள் ஓய்வெடுக்கும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்!

சினிமாவிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் ஓய்வெடுக்கும் நோலன்...

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கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் சினிமாவிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் ஓய்வு எடுக்க உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கத்தில் உருவான தி ஒடிசி திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இருப்பினும், உலகளவில் இப்படம் இதுவரை ரூ. 2000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் ரூ. 70 கோடி இருக்கலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் சினிமாவிலிருந்து அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு ஓய்வெடுக்க போவதாகக் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து பேசிய நோலன், “ தி ஒடிசி திரைப்படத்தின் பணிகள் மிகவும் கடினமாக இருந்தது. அது என் உடல் மற்றும் மன உழைப்பின் எல்லையை எட்டச் செய்தது. இதனால், அடுத்த திரைப்படத்தைத் தொடங்க குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் ஆகும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு முன், ஓப்பன்ஹெய்மர் திரைப்படத்திற்கும் ஒடிசிக்கும் இடையே மூன்று ஆண்டுகள் இடைவெளி இருந்தது. ஆனால், ஒடிசியின் முன் தயாரிப்பு பணிகளுக்கு அக்காலம் தேவைப்பட்டது. இந்த முறை, 3 ஆண்டுகள் கழித்தே நோலன் அடுத்த திரைப்பட வேலைகளைத் தொடங்குவார் எனத் தெரிகிறது.

Director Christopher Nolan has announced that he will take a three-year break from cinema.

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