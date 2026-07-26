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செய்திகள்

நெட்பிளிக்ஸில் முதல் இடம் பிடித்த கான் சிட்டி திரைப்படம்!

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸின் கான் சிட்டி திரைப்படம் ஓடிடியில் கவனம் பெற்று வருகிறது...

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 6:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவான கான் சிட்டி திரைப்படம் ஓடிடியில் அதிகம் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.

பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த கான் சிட்டி கடந்த ஜூன் 24 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இதனை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, சான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார். யோகி பாபு, வடிவுக்கரசியின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் ரசிக்க வைத்திருந்தன.

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கதையம்சமுள்ள படமாக அமைந்தாலும் ரசிகர்களிடம் போதுமான வரவேற்பு கிடைக்காததால் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை.

இந்த நிலையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியானது. ரசிகர்களிடம் கிடைத்த வரவேற்பால் தற்போது இந்தியளவில் அதிகம் பார்க்கப்பட்டு வரும் திரைப்பட பட்டியலில் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.

The movie concity, starring actor Arjun Das, is being widely watched on OTT platforms.

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