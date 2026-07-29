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செய்திகள்

விரைவில் திருமணம்! மகள்கள் குறித்து மனம் திறந்த நடிகை மதுபாலா!

மகள்களின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் தொடர்பாக நடிகை மதுபாலா பேசியது குறித்து...

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நடிகை மதுபாலா - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 9:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரோஜா படம் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த நடிகை மதுபாலாவின் வீட்டில் விரைவில் திருமண நிகழ்வு நடக்கவுள்ளது.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கவுள்ளதாகவும், விரைவில் தான் மாமியாராக உள்ளதாகவும் கூறினார்.

மகள்களின் தற்போதைய நிலை குறித்து பேட்டி ஒன்றில் நடிகை மதுபாலா பேசியதாவது:

''எனது மூத்த மகளுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்கவுள்ளது. விரைவில் நான் மாமியாராக உள்ளேன். திருமணக் கொண்டாட்டங்களால் குடும்பம் நிறைந்துள்ளது. ஒரு பெரிய நாளுக்காக என் மகள் தயாராகி வருகிறார். இப்போதைக்கு அவர் வேலைக்குச் செல்வதைப்பற்றி யோசிக்கவில்லை. திருமண கனவில் நீந்திக்கொண்டிருக்கிறார்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.

இளைய மகள் குறித்து பேசிய அவர், ''என் இளைய மகள் என்னைப் பின்தொடர்ந்தாள். நடிப்புத் துறையில் ஆர்வம் காட்டிவந்தாள். ஆனால், சில காலம் கழித்து இது தன்னுடைய பாதை இல்லை என்பதை உணர்ந்தாள். அதனால், இப்போது அவரின் தந்தையுடன் சொந்தமாகத் தொழிலில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். எதிர்காலத்தில் அதில் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும்'' என நினைக்கிறார் எனக் கூறினார்.

Summary

Veteran actress Madhu bala elder daughter will tie the knot soon

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