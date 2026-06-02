Dinamani
தமிழகத்தில் மேலும் சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்மகாராஷ்டிரத்தில் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிபுதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு திமுக எப்படி காரணமாகும்? ஆ. இராசா கேள்விசிபிஎஸ்இ தலைவர், செயலர் மாற்றம்!பாஜகவை எதிர்க்கும் கட்சிகள் தில்லியில் அணிதிரளுவோம் - மமதா பானர்ஜிசிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு: சைபர் தாக்குதலுக்குப் பின் சீரான தளத்தில் 16,000-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்முதல்வர் விஜய்க்கு அரசியல் புரிதல் இல்லை : ஆ. இராசா குற்றச்சாட்டு
/
செய்திகள்

மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டைப் பின் தொடர்ந்தேன்: கீர்த்தி சனோன்

நடிகை கீர்த்தி சனோன் ’காக்டைல் - 2’ படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசியிருப்பதாவது...

News image

’காக்டைல் - 2’ படத்தில் கீர்த்தி சனோன். - படங்கள்: யூடியூப் / மடோக் ஃபிலிம்ஸ்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 7:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை கீர்த்தி சனோன் ’காக்டைல் - 2’ படத்துக்காக மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டைப் பின் தொடர்ந்ததாகக் கூறியுள்ளார். இந்தப் படம் ஜூன் 19ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியாக இருக்கிறது.

நடிகர் ஷாகித் கபூர் நடித்துள்ள ’காக்டைல்- 2’ என்ற புதிய படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோன முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

நடிகை கீர்த்தி சனோன தெலுங்கில் நேனொக்கடினே என்ற மகேஷ் பாபு படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர், ஹிந்தி படங்களில் மட்டுமே நடித்து வருகிறார்.

நல்ல கதைகளைத் தேடி நடித்துவரும் கீர்த்தி சனோன் 2021ல் வெளியான மைமி படத்துக்காக தேசிய விருது பெற்றார். கடைசியாக நடிகர் தனுஷ், க்ரித்தி சனோன் நடிப்பில் நேரடியாக ஹிந்தியில் உருவான தேரே இஷ்க் மே திரைப்படத்தை ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கியிருந்தார்.

இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் ரூ.150கோடிக்கும் அதிகமான வசூலைக் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், காக்டைல் - 2 என்ற படத்தில் நடித்துள்ள கீர்த்தி சனோன் படத்தில் மிகுந்த கட்டுக்கோப்பான உடல் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் அவர் பேசியிருப்பதாவது:

முதல்முறையாக எனது வாழ்வில் மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டை மேற்கொண்டேன். அதுவும் இத்தாலியில் இருக்கும்போது இப்படி செய்திருக்கிறேன். நான் எப்போதுமே பசியாக இருப்பேன் என்ற உண்மை ஷாகித் கபூருக்குத் தெரியும். அதற்கான பலன் கிடைத்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Kriti Sanon reveals she followed strict diet for her role in 'Cocktail 2'

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காக்டைல் - 2 டிரைலர்!

காக்டைல் - 2 டிரைலர்!

முக்கோணக் காதல்? காக்டைல் - 2 பட டிரைலர்!

முக்கோணக் காதல்? காக்டைல் - 2 பட டிரைலர்!

பாளை. அருகே சாலையோரம் ரயில்வே உணவுக் கழிவுகள்: போலீஸாா் விசாரணை

பாளை. அருகே சாலையோரம் ரயில்வே உணவுக் கழிவுகள்: போலீஸாா் விசாரணை

புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம்! விஜய்க்கு கீர்த்தி சுரேஷ் வாழ்த்து!

புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம்! விஜய்க்கு கீர்த்தி சுரேஷ் வாழ்த்து!

விடியோக்கள்

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

Podcast | அண்ணாமலை தேர்ந்தெடுக்கப்போகும் பாதை! | News and Views | Epi - 42 |

சட்டம் ஒழுங்கு எங்கே? இப்போது நீங்கள் என்ன சக்தி? | முதல்வர் விஜய்க்கு ஆ. ராசா சராமாரி கேள்விகள்!

சட்டம் ஒழுங்கு எங்கே? இப்போது நீங்கள் என்ன சக்தி? | முதல்வர் விஜய்க்கு ஆ. ராசா சராமாரி கேள்விகள்!