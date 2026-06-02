மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டைப் பின் தொடர்ந்தேன்: கீர்த்தி சனோன்

நடிகை கீர்த்தி சனோன் ’காக்டைல் - 2’ படத்துக்காக மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டைப் பின் தொடர்ந்ததாகக் கூறியுள்ளார். இந்தப் படம் ஜூன் 19ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியாக இருக்கிறது.
நடிகர் ஷாகித் கபூர் நடித்துள்ள ’காக்டைல்- 2’ என்ற புதிய படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோன முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
நடிகை கீர்த்தி சனோன தெலுங்கில் நேனொக்கடினே என்ற மகேஷ் பாபு படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர், ஹிந்தி படங்களில் மட்டுமே நடித்து வருகிறார்.
நல்ல கதைகளைத் தேடி நடித்துவரும் கீர்த்தி சனோன் 2021ல் வெளியான மைமி படத்துக்காக தேசிய விருது பெற்றார். கடைசியாக நடிகர் தனுஷ், க்ரித்தி சனோன் நடிப்பில் நேரடியாக ஹிந்தியில் உருவான தேரே இஷ்க் மே திரைப்படத்தை ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கியிருந்தார்.
இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் ரூ.150கோடிக்கும் அதிகமான வசூலைக் குவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், காக்டைல் - 2 என்ற படத்தில் நடித்துள்ள கீர்த்தி சனோன் படத்தில் மிகுந்த கட்டுக்கோப்பான உடல் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் அவர் பேசியிருப்பதாவது:
முதல்முறையாக எனது வாழ்வில் மிகுந்த உணவுக் கட்டுப்பாட்டை மேற்கொண்டேன். அதுவும் இத்தாலியில் இருக்கும்போது இப்படி செய்திருக்கிறேன். நான் எப்போதுமே பசியாக இருப்பேன் என்ற உண்மை ஷாகித் கபூருக்குத் தெரியும். அதற்கான பலன் கிடைத்துள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.
Kriti Sanon reveals she followed strict diet for her role in 'Cocktail 2'
