Dinamani
காங்கிரஸுக்கு எம்.பி. சீட்; முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை! கிரிஷ் சோடங்கர் கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் டி.கே. சிவகுமார்! தில்லி உணவகத்தில் தீ விபத்து: 21 பேர் பலி!தமிழக புதிய டிஜிபியாக மகேஷ்குமாா் அகர்வால் பொறுப்பேற்பு!உதயசூரியன் ஒளியால் தமிழ்நாட்டைச் சூழும் இருளை விரட்டியடிப்போம்! மு.க. ஸ்டாலின் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பிறந்த நாள்: அரசு சார்பில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மரியாதை!பங்குச்சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 800 புள்ளிகள் சரிவு!தொடர்ந்து 3-வது நாளாக ஒரே விலையில் தங்கம்! வெள்ளி விலையிலும் மாற்றமில்லை!சிறைத்துறை டிஜிபியாக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் பணியிடமாற்றம்!
/
செய்திகள்

இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து விலகிய பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் நடிகை!

இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நடிகை விலகியது குறித்து...

News image

சின்ன திரை நடிகை லாவண்யா - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 4:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சின்ன திரையில் ஒளிபரப்பாகிவரும் தொடர்களுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

இல்லத்தரசிகள் முதல் இளைம் தலைமுறையினர் வரை பலரைக் கவரும் வகையிலான தொடர்கள் தற்போது ஒளிபரப்பாகி வருவதால், சினிமா நடிகர்களுக்கு இணையாக சின்ன திரை நடிகர்களும் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்துள்ளனர்.

தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடிக்கும் நடிகர், நடிகைகளுக்கு சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது எனலாம். அவர்கள் அடிக்கடி பதிவிடும் புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெறுகிறது.

அந்தவகையில் சமூக வலைதளத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக்கொண்டிருந்த நடிகை லாவண்யா, இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

லாவண்யா

லாவண்யா - இன்ஸ்டாகிராம்

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான சிப்பிக்குள் முத்து என்ற தொடரில் நாயகியாக நடித்து சின்ன திரையில் அறிமுகமானவர் நடிகை லாவண்யா.

இந்தத் தொடரில் இவரின் நடிப்புக்குக் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரில் முல்லை என்ற பாத்திரத்தில் நடித்து புகழ் பெற்றார்.

இதபிறகு வேறு எந்தவொரு தொடரிலும் நடிக்கவில்லை என்றாலும், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வந்தார். லாவண்யா பதிவிடும் புகைப்படங்கள், விடியோக்களுக்கு ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பு காணப்படும்.

லாவண்யா

லாவண்யா - இன்ஸ்டாகிராம்

இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து விலகி இருக்க முடிவு செய்துள்ளதாக நடிகை லாவண்யா அறிவித்துள்ளார். தொழில்முறையிலான பேச்சுவார்த்தை, விளம்பரங்கள், புரமோஷன்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்புகொள்ளலாம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விரைவில் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திற்கு லாவண்யா திரும்ப வேண்டும் என ரசிகர்கள் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Summary

pandian stores serial Actress Quits Instagram

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாணியில் புதிய தொடர் ’லட்சுமி மெஸ்’!

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாணியில் புதிய தொடர் ’லட்சுமி மெஸ்’!

மேஜிகல் மே, மற்றொரு வெற்றி: இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா பதிவு!

மேஜிகல் மே, மற்றொரு வெற்றி: இணையத்தில் வைரலாகும் த்ரிஷா பதிவு!

ஆன்மிக பயணத்தில் நடிகை சைத்ரா ரெட்டி!

ஆன்மிக பயணத்தில் நடிகை சைத்ரா ரெட்டி!

இளம் வயதில் புது வீடு கட்டி குடியேறிய சின்ன திரை நடிகை!

இளம் வயதில் புது வீடு கட்டி குடியேறிய சின்ன திரை நடிகை!

விடியோக்கள்

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!

காவல்கார கருப்பு மேக்கிங் விடியோ!