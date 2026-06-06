நடிகர் கதிரின் லிங்கம் டிரைலர்!

நடிகர் கதிர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள லிங்கம் இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
எழுத்தாளர் லட்சுமி சரவணக்குமார் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் இணையத் தொடரான லிங்கம் உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிரபல ரௌடியாக இருந்த ஒருவரின் வாழ்க்கை எவ்வளவு தீவிரமான வன்முறைப் பாதைக்குச் சென்றது என்பதைக் கூறும் தொடராக இது உருவாகியுள்ளது.
கதை நாயகனாக நடிகர் கதிர் நடிக்க கதாநாயகியாக திவ்ய பாரதி நடித்துள்ளார். முழுக்க முழுக்க ஆக்சன் பின்னணியில் உருவான இத்தொடர் வருகிற ஜூன் 26 ஆம் தேதி நேரடியாக ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
தற்போது, இதன் முதல் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். கபடி வீரரான லிங்கம் (கதிர்) ரௌடியாக மாறும் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
The trailer for the web series Lingam, starring actor Kathir as the lead, has been released.
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