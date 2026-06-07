ஓடிடியில் நடிகர் ஜெய்யின் சட்டென்று மாறுது வானிலை!

நடிகர் ஜெய்யின் சட்டென்று மாறுது வானிலை திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய பாபு விஜய் தயாரித்து இயக்கிய திரைப்படம் சட்டென்று மாறுது வானிலை.
இந்தப் படத்தில் நாயகனாக ஜெய், நாயகியாக மீனாட்சி கோவிந்தராஜன் நடித்துள்ளனர். மேலும் இந்தப் படத்தில் யோகிபாபு, கருடா ராம், ஸ்ரீமன், ஆதித்யா கதிர் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்திற்கு கிரிஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் இசையமைக்க, ரிச்சர்ட் எம் நாதன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
சட்டென்று மாறுது வானிலை கடந்த மே 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், காதல் கலந்த திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்ட சட்டென்று மாறுது வானிலை திரைப்படம் ஆஹா மற்றும் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
Summary
Actor Jai's film Sattendru Maaruthu Vaanilai has been released on an OTT platform.
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