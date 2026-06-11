விமர்சனங்களால் பாதிப்பு? பெத்தி படத்தின் வசூல் நிலவரம்!

நடிகர் ராம் சரணின் பெத்தி திரைப்படத்தின் ஒரு வாரத்தின் வசூல் நிலவரம் குறித்து அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரித்தி சினிமாஸ் தயாரிப்பில் புச்சி பாபு சனா இயக்கிய பெத்தி திரைப்படம் கடந்த ஜூன் 4ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் ஷிவ ராஜ்குமார், ஜகபதி பாபு, ரவி கிஷன், விஜய் சந்திரசேகர், ஜான் விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்தப் படம் முதல் நாளில் ரூ. ரூ. 135.36 கோடி வசூலித்தது. இந்தப் படத்தில் நடிகை ஜான்வி கபூர் காட்சிப்படுத்தியுள்ள விதம் மிகவும் ஆபாசமாக இருப்பதாகவும் கீழ்த்தரமாக இருப்பதாகவும் இணையவாசிகளும் ஜான்வியின் ரசிகர்களும் கடுமையான கண்டனத்தைப் பதிவிட்டு வந்தார்கள். அதனை ஏற்று இயக்குநரும் மன்னிப்பு கேட்டார்.
பின்னர், இந்தப் படம் இரண்டு நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.181.8 கோடி வசூலித்தது. பின்னர் விமர்சனங்கள் கடுமையாக படிப்படியாக வசூலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தற்போது, ஒரு வாரத்தில் உலகம் முழுவதும் ரூ. 345 கோடி வசூலித்ததாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற பெத்தி படம் ஜான்வி கபூரை காட்சிப்படுத்திய விமர்சனங்களால் வசூலில் பாதிக்கப்பட்டதாகவே வசூல் நிலவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
Affected by reviews? The box office status of the movie 'Peddi'!
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