வசூல் வேட்டையில் அப்செஷன்!

ஹாலிவுட்டில் தயாரான அப்செஷன் திரைப்படம் வசூலில் மிரட்டி வருகிறது.
கேப்ஸ்டோன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் டீ ஷாப் புரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான அப்செஷன் திரைப்படம் அமெரிக்காவில் கடந்த மே 15 ஆம் தேதி வெளியாகி பெரிய கவனத்தைப் பெற, இந்தியாவில் மே 29 ஆம் தேதி வெளியாகியது.
இந்திய மதிப்பில் ரூ. 8 கோடி (8 லட்சம் டாலர்) பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் உலகம் முழுவதும் இதுவரை ரூ. 2750 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து அசத்தியுள்ளது. முக்கியமாக, இந்தியாவிலேயே ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆச்சரியமாக தமிழகத்தில் வெளியாகி அதிக திரைகளில் கூடுதல் காட்சிகளுடன் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதிக திரைகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதால், விரைவிலேயே ரூ. 3 ஆயிரம் கோடி வசூலைப் பெற்று மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக மாறவுள்ளது.
The Hollywood film Obsession is making a massive impact at the box office.
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