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மகன், மகளுடன் நடிகர் அஜித் குமார்!

நடிகர் அஜித் குமார் தன் மகன், மகளுடன் நேரம் செலவிட்ட புகைப்படங்கள்...

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மகன், மகளுடன் நடிகர் அஜித்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 5:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அஜித் குமார் தன் பிள்ளைகளைக் கொஞ்சும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நடிகர் அஜித் குமார் குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக கார் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டார். அதற்கான, பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு முறையாக போட்டியில் கலந்து முக்கியமான வெற்றிகளையும் பெற்றார். இதனால், அஜித்குமார் ரேசிங் பலராலும் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், அஜித்தின் 64-வது திரைப்படத்தின் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில், அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ளது.

அண்மையில், அஜித்தின் தாயார் காலமானார். சடங்குகள் முடிந்ததும் மீண்டும் கார் பந்தயத்திற்குக் கிளம்பியும் விட்டார்.

தற்போது, நடிகர் அஜித் குமார் தன் மகன், மகளை மடியில் உட்கார வைத்து முத்தமிட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளன.

Photos of actor Ajith Kumar affectionately doting on his children are going viral on social media.

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