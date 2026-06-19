சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர் சூர்யா நாயகனாக நடித்துள்ள “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்” எனும் புதிய படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்”. இந்தப் படத்தில், நடிகை மமிதா பைஜூ நாயகியாக நடிக்கின்றார்.
40 வயதைக் கடந்த நாயகனுக்கும் அவரை விட 20 வயது குறைவான நாயகிக்கும் இடையிலான காதலை மையமாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நடிகர்கள் ராதிகா, ரவீனா தண்டன் ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்” படத்தின் “பட்டாம்பூச்சி” எனும் முதல் பாடல் இன்று (ஜூன் 19) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்” படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The first song from the new film "Viswanath and Sons," starring actor Suriya, has been released.
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