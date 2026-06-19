முதல்முறை அரேபிய படத்துக்கு இசையமைத்த ஏ.ஆர். ரஹ்மான்!

பிரபல இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் “பாப்” எனும் அரேபிய மொழி திரைப்படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான ஏ.ஆர். ரஹ்மான் தமிழ், மலையாளம், ஹிந்தி மட்டுமின்றி நாடு கடந்து ஹாலிவுட், பாரசீக மொழி படங்களுக்கும் இசையமைத்துள்ளார்.
ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் எனும் ஹாலிவுட் படத்திற்கு இசையமைத்த ஏ.ஆர். ரஹ்மான் அந்தப் படத்திற்காக 2 ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்று உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார்.
இந்த நிலையில், முதல்முறையாக பாப் எனும் அரேபிய மொழி படத்துக்கு இசையமைத்ததன் மூலம் அரேபிய திரையுலகிலும் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் களமிறங்கியுள்ளார்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த பெண் இயக்குநர் நய்லா அல் காஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள “பாப்” எனும் படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள பின்னணி இசை இன்று (ஜூன் 19) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
A.R. Rahman has composed the music for the Arabic-language film "baab".
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