Dinamani
இன்று நீட் மறுதோ்வு: விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்இன்று சா்வதேச யோகா தினம்: மோடியுடன் இணைந்து யோகாசனம் செய்ய 6 லட்சம் அமைப்புகள் பதிவுமேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதில் கா்நாடகம் உறுதி: மாநில நீா்வளத் துறை அமைச்சா் ராமலிங்க ரெட்டிசென்னையிலிருந்து செல்லும் 7 விரைவு ரயில்கள் திருவள்ளூா், அரக்கோணத்தில் நின்று செல்லும் 6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புரூ. 440 கோடி இருப்பு உள்ள திரிணமூல் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கம்!
/
செய்திகள்

ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் டீசர்!

ஜீவாவின் புதிய திரைப்பட டீசர்...

News image

நடிகர்கள் ஜீவா, பரிதாபங்கள் சுதாகர்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 11:59 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

சிவா மனசுல சக்தி திரைப்படத்திற்குப் பின் இயக்குநர் ராஜேஷும் நடிகர் ஜீவாவும் 16 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் புதிய படத்தில் இணைந்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ’ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

நாயகனாகவும் ஜீவாவும் நாயகியாக இவானாவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பரிதாபங்கள் சுதாகரும் நடித்துள்ளனர். அண்மையில், இதன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்திருந்தது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் டீசர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

The teaser for actor Jiiva's film Joliya Irundha Oruthan has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் டீசர் வெளியீட்டுத் தேதி!

ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் டீசர் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் அப்டேட்!

நடிகர் ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் அப்டேட்!

மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்ட கதையில் ஜீவா!

மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்ட கதையில் ஜீவா!

வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் ஜீவா, அஞ்சலி?

வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் ஜீவா, அஞ்சலி?

விடியோக்கள்

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

Samantha அதிரடி எப்படி இருக்கிறது? Engal Thangam Movie Review

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!