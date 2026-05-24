வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் ஜீவா, அஞ்சலி?

இயக்குநர் வசந்த பாலன் இயக்கத்தில் நடிகர் ஜீவா நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் கவனிக்கத்தக்க இயக்குநர்களில் ஒருவரான வசந்த பாலன் இறுதியாக அநீதி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். இதில், அர்ஜுன் தாஸ், துஷாரா விஜயன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற இப்படம் வணிக ரீதியாக ஓரளவு வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.
அடுத்ததாக, வசந்த பாலன் இந்தியன் - 2 திரைப்படத்திலும் பணியாற்றினார். தற்போது, கண்ணா ரவி குரூப்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் நடிகர்கள் ஜீவா, அஞ்சலியை வைத்து வசந்த பாலன் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கற்றது தமிழ் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து 19 ஆண்டுகள் கழித்து ஜீவாவும் அஞ்சலியும் இணைந்து நடிக்கவுள்ள தகவல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Reports have emerged that actor Jiiva is set to star in a film directed by Vasanthabalan.
