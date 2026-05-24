Dinamani
திருச்சி: உயிரிழந்த செவிலியர் மாணவி குடும்பத்துக்கு அரசு உதவி பாகிஸ்தானில் ரயிலைக் குறிவைத்து தற்கொலைப் படை தாக்குதல்: 24 பேர் பலி கோவை சிறுமி பலி: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு முதல்வர் ஆறுதல்இயல்பாக சிரித்ததை அரசியல் நோக்கில் திரித்து தவறாக பரப்புகிறார்கள்: அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் எம்.பி வேணுகோபால் திடீர் விலகல்!பெண் பாலியல் கொலைகள்! வாழ்நாள் சிறைச் சட்டம்தான் தீர்வு: வைகோசெவிலியர் மாணவி உயிரிழக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: சீமான் ஹோர்முஸ் நீரிணையில் தடையற்ற போக்குவரத்துக்கு ஈரான் மறுப்பு!
/
செய்திகள்

கராத்தே பாபு என்ன ஆனது?

கராத்தே பாபு படம் குறித்து...

News image

கராத்தே பாபு படத்தில் ரவி மோகன். - படம்: யூடியூப் / ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட்

Updated On :24 மே 2026, 2:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கராத்தே பாபு திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் டாடா திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கணேஷ் கே. பாபு இயக்கத்தில் நடிகர் ரவி மோகன் நடித்த கராத்தே பாபு அரசியல் பின்னணியைக் கொண்ட கதையாக உருவாகியுள்ளது.

இதன் டீசர் வெளியாகி எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியதுடன் ரவி மோகனின் கதாபாத்திர தோற்றம் வரவேற்பையும் பெற்றது.

இப்படத்தைத் தேர்தலுக்கு முன் திரைக்குக் கொண்டு வரத் தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியாகவில்லை.

சில நாள்களுக்கு முன் தன் விவாகரத்து முடிவு குறித்து பேசிய நடிகர் ரவி மோகன், இந்த பிரச்னை முடியும் வரை தன்னால் சினிமாவில் நடிக்க முடியாது என கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், கராத்தே பாபு என்ன ஆனது? வெளியாகுமா? எனக் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் முதல்வரான பின் அரசியல் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் விவாதிக்கப்பட்டு வரும் சூழலில் இப்போது கராத்தே பாபு வந்தால் வரவேற்பு கிடைக்கும் என்றும் ரசிகர்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Questions have been raised regarding the release of the film Karathey Babu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

தனுஷ் - 55 வெளியீடு எப்போது?

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

ஓடிடியில் தனுஷின் கர எப்போது?

வேட்டுவம் வெளியீடு எப்போது?

வேட்டுவம் வெளியீடு எப்போது?

ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

விடியோக்கள்

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case