ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு பட முதல் பாடல் வெளியீடு!

நடிகர் ரவி மோகன் நாயகனாக நடித்துள்ள “கராத்தே பாபு” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
டாடா திரைப்பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு மற்றும் நடிகர் ரவி மோகன் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய படம் “கராத்தே பாபு”. அரசியல் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்துக்கு சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் ரவி மோகன் அரசியல்வாதியாக நடித்துள்ள கராத்தே பாபு படத்தின் டீசர் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், கே.எஸ். ரவிக்குமார், காளி வெங்கட், பிரதீப் ஆண்டனி, டாவ்டி எஸ் ஜிவால், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கராத்தே பாபு திரைப்படத்தில் பாடகி மீனாட்சி இளையராஜா வரிகள் எழுதி பாடியுள்ள “ராசாதி ராசா” எனும் முதல் பாடல் இன்று (ஜூன் 11) மாலை படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
The first song from the movie "Karatey Babu," starring actor Ravi Mohan as the lead, has been released.
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