ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு பட முதல் பாடல்! புரோமோ வெளியீடு!

நடிகர் ரவி மோகனின் “கராத்தே பாபு” திரைப்பட முதல் பாடலின் புரோமோ விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
டாடா திரைப்பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் நடிகர் ரவி மோகன் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “கராத்தே பாபு”. அரசியல் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. மேலும், நடிகர் ரவி மோகனின் அரசியல்வாதி கதாபாத்திரம் பெரும் பேசுபொருளானது.
இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், கே.எஸ். ரவிக்குமார், காளி வெங்கட், பிரதீப் ஆண்டனி, டாவ்டி எஸ் ஜிவால், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கராத்தே பாபு திரைப்படத்தின் “ராசாதி ராசா” எனும் முதல் பாடலின் புரோமோ விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று (ஜூன் 11) வெளியிட்டுள்ளனர்.
பாடகி மீனாட்சி இளையராஜா வரிகள் எழுதி பாடியுள்ள இந்தப் பாடல் வரும் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The promo video for the first song from actor Ravi Mohan's film "Karate Babu" has been released.
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