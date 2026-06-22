முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள்! இந்த முறை என்னவென்று வாழ்த்துவார் த்ரிஷா?

நடிகை த்ரிஷா முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வாழ்த்துகள் தெரிவிப்பாரா என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்த நாளுக்கு அவரின் ரசிகர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், அரசியல் தலைவர்கள் எனப் பலரும் தங்களின் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். கடந்து ஆண்டுவரை நடிகராக இருந்தவர் இன்று தமிழகத்தின் முதல்வர் என்பதால் பல பகுதிகளிலும் தவெக கட்சியினர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, உணவு வழங்கி கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அதேநேரம், கட்சியினரிடமும் ரசிகர்களிடமும் பதற்றமும் எழுந்துள்ளது. காரணம், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அமைந்து 40 நாள்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டாலும் மின்வெட்டு உள்பட பல பிரச்னைகளைச் சந்தித்து தாக்குதல்களையும் சந்திது வருகிறது.
இதற்கிடையே, நடிகை த்ரிஷா முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளுக்கு சர்ச்சையான வகையில் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தால் என்ன செய்வது? என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் புலம்பி வருகின்றனர். கடந்த முறை, “பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் மிகச் சிறந்தவரே” என விஜய்யைத் த்ரிஷா வாழ்த்தியிருந்தார். அப்படம் மில்லியன் விருப்பங்களைப் பெற்றதுடன் பல்லாயிரம் கருத்துகளையும் பெற்றது.
அன்று நடிகர், இன்றோ முதல்வர்... என்ன சொல்லி த்ரிஷா வாழ்த்த போகிறார்? என்கிற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
There is anticipation regarding whether actress Trisha will extend birthday wishes to Chief Minister Vijay.
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