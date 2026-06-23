முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள்... த்ரிஷா ஏன் வாழ்த்தவில்லை?

நடிகை த்ரிஷா முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காதது ரசிகர்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்த நாளுக்கு அவரின் ரசிகர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், அரசியல் தலைவர்கள் எனப் பலரும் தங்களின் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர். கடந்து ஆண்டுவரை நடிகராக இருந்தவர் இன்று தமிழகத்தின் முதல்வர் என்பதால் பல பகுதிகளிலும் தவெக கட்சியினர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு, உணவு வழங்கி கொண்டாடி தங்களின் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.
அதேநேரம், பலரும் முதல்வர் விஜய்க்கு நடிகை த்ரிஷா வாழ்த்துத் தெரிவிப்பாரா? எனக் காத்திருந்தனர். என்ன சொல்லப் போகிறார் என்கிற பதற்றமும் கட்சியினரிடம் இருந்தது.
ஆனால், த்ரிஷா முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளுக்கு எந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவிக்கவில்லை. இது பலரிடமும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Actress Trisha's failure to wish Chief Minister Vijay on his birthday has caused confusion among fans.
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