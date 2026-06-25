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தனுஷின் ஓம் மம்மூட்டி சிறப்பு போஸ்டர்!

ஓம் மம்மூட்டி போஸ்டர்...

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மம்மூட்டி

Updated On :25 ஜூன் 2026, 11:16 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் மம்மூட்டிக்கான சிறப்பு போஸ்டரை ஓம் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

குடியரசு நாளன்று தனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பத்ம பூஷண் விருதை, நடிகர் மம்மூட்டி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடமிருந்து பெற்றார். விருதைப் பெற்ற போது நடிகரும் அவரது மகனுமான துல்கர் சல்மான் அரங்கிலிருந்தபடி கைதட்டி மகிழ்ந்தார்.

மலையாள சினிமா மட்டுமல்லாது இந்தியளவில் மிகச்சிறந்த நடிகர் எனப் பெயரெடுத்த மம்மூட்டியின் கலை பங்களிப்புக்காக மிகப்பெரிய விருது கிடைத்தது திரைத்துறையினரிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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இந்த நிலையில், நடிகர் மம்மூட்டிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனுஷின் ஓம் படத்தில் அவரது தோற்றத்திற்கான சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். முழுமையான தோற்றம் இல்லையென்றாலும் போஸ்டர் கவனம் பெற்று வருகிறது.

The film crew of 'Om' has released a special poster featuring actor Mammootty.

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