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ஆமீர் கான் முதல் ஜாக்கி ஷெராஃப் வரை... ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்ய ஆசைப்பட்ட பாக்யராஜ் படம்!

பாக்யராஜ் படத்திற்கு போட்டியிட்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள்...

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Updated On :27 ஜூன் 2026, 8:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் பாக்யராஜின் திரைப்படத்தின் ரீமேக் உரிமையை வாங்க பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலர் போட்டியிட்டனர்.

இயக்குநர் பாக்யராஜ் தான் எழுதிய ஒரு கைதியின் டைரி திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் நடிகர் அமிதாப் பச்சனை வைத்து, ஆக்ரி ராஸ்தா (aakhree raasta) என்கிற பெயரில் ரீமேக் செய்து வெற்றியைப் பெற்றார்.

தொடர்ந்து, ஹிந்தியில் தன் திரைப்படங்களான வீட்ல விஷேங்க படத்தை மிஸ்டர் பெச்சாரா (நடிகர்கள் அனில் கபூர், ஸ்ரீதேவி, நாகர்ஜூனா) வேட்டிய மடிச்சு கட்டு படத்தை பப்பா தி கிரேட் (நடிகர்கள் கிருஷ்ணகுமார், நக்மா) என்கிற பெயர்களில் பாக்யராஜ் ரீமேக் செய்தார்.

இதில், வேட்டியை மடிச்சு கட்டு திரைப்படம் கதை ரீதியாக நல்ல படமென்றாலும் தமிழகத்தில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இது ஏன் என தனக்கும் தெரியவில்லையென பாக்யராஜ் கூறியிருந்தார். ஆச்சரியமாக இப்படத்தின் ஹிந்தி ரீமேக் உரிமையை நடிகர்கள் ஆமிர் கான், ஜாக்கி ஷெராப் தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் உள்பட பலர் பாக்யராஜிடம் கேட்டிருக்கின்றனர்.

ஆனால், நடிகர்கள் கிருஷ்ண குமார், நக்மா ஆகியோரை வைத்து ஹிந்தியில் பப்பா தி கிரேட் (pappa the great) என்கிற பெயரில் இப்படத்தைப் பாக்யராஜ் ரீமேக் செய்தார். அங்கு ஹிட் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Many Bollywood celebrities competed to acquire the remake rights of Director Bhagyaraj's film.

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