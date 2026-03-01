விராட் கோலியைப் பின்னுக்குத் தள்ளிய ரஷ்மிகா!

நடிகை ரஷ்மிகாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு அதிக விருப்பங்களைப் பெற்று பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
நீண்ட நாள்களாக காதலித்து வந்த நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவும் கடந்த பிப்.26 ஆம் தேதி உதய்பூர் கோட்டையில் திருமணம் செய்துகொண்டனர்.
இந்தியளவில் பிரபலமான இந்த இணை திருமணம் செய்ததால் லட்சக் கணக்காணோர் தங்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர். தற்போது, வருகிற மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வும் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் ரஷ்மிகா மந்தனா பகிர்ந்த திருமண புகைப்படங்களுக்கு 2.6 கோடி (26 மில்லியன்) விருப்பங்களும் 3.45 லட்ச காமெண்ட்களும் கிடைத்துள்ளன.
இதுவே, இந்தியளவில் அதிக விருப்பங்களைப் பெற்ற இன்ஸ்டாகிராம் பதிவாகும். இதற்கு முன், 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றபோது இந்திய வீரர் விராட் கோலி பகிர்ந்த சாம்பியன் புகைப்படங்கள் 2.2 கோடி விருப்பங்களைப் பெற்றிருந்ததே சாதனையாக இருந்தது.
தற்போது, அச்சாதனையை ரஷ்மிகா முறியடித்துள்ளது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
நடிகை ரஷ்மிகாவை மணந்தார் விஜய் தேவரகொண்டா!
உதய்பூர் மாளிகையில் ரஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு திருமணம்?
இவர்களுக்கு ஏன் விளக்கமளிக்க வேண்டும்? ரஷ்மிகா மந்தனா பதில்!
பெண் இயக்குநரால் எடுக்கப்பட்ட காட்சியா இது? ஆச்சரியப்படுத்திய டாக்ஸிக் டீசர்!
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...