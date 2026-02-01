உதய்பூர் மாளிகையில் ரஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு திருமணம்?

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் பிப்.26ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளன.
இந்தத் திருமணம் உதய்பூரிலுள்ள பழம்பெருமையான மாளிகை ஒன்றில் நடக்கவிருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றன.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ரஷ்மிகாவும் நீண்டகாலமாக காதலித்து வரும்நிலையில், சமீபத்தில் நிச்சயதார்த்தமும் நடந்ததாகத் தெரிகிறது.
இவர்கள் இருவரும் இணைந்து கீதா கோவிந்தம் (2018), மை டியர் காம்ரேட் (2019) ஆகிய படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருந்தார்கள். அடுத்ததாக, இந்தாண்டு செப்டம்பரில் வெளியாகவிருக்கும் ரணபலி எனும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்துள்ளார்கள்.
இந்நிலையில், தங்களது திருமணத்துக்காக இருவரும் உதய்பூர் மாளிகைக்குச் சென்று பார்வையிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளன.
இருப்பினும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகாததும் கவனிக்கத்தக்கது.
