Dinamani
செய்திகள்

கருப்பு படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கும் ஆர்.ஜே. பாலாஜிக்கும் சண்டையா?

சூர்யாவின் கருப்பு படத்தின் தயாரிப்பாளருடன் கருத்து வேறுபாட்டால் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி விலகலா?

News image
கருப்பு போஸ்டர்- X | RJ Balaji
Updated On :6 மார்ச் 2026, 10:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சூர்யாவின் கருப்பு படத்தின் தயாரிப்பாளருடன் கருத்து வேறுபாட்டால் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி விலகி, கிரிக்கெட் வர்ணனையாளரானதாக சமூக ஊடகங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் கருப்பு படத்தை இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கி வருகிறார். இந்தப் படத்தை தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபு தயாரிக்கிறார்.

படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதனிடையே, தயாரிப்பாளருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக படத்தின் பணிகளில் இருந்து ஆர்.ஜே. பாலாஜி விலகி, கிரிக்கெட் போட்டிகளில் வர்ணனையாளராக ஆகியதாக சமூக ஊடகங்களில் கருத்துகள் நிலவின.

இந்த நிலையில், தனக்கும் ஆர்.ஜே. பாலாஜிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவுவதாக வெளியான வதந்தியைக் குறிப்பிட்ட எஸ்.ஆர். பிரபு, மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் டேய் சும்மா இர்ரா... என்ற நகைச்சுவைப் பதிவையும் மறுபகிர்வு பகிர்ந்துள்ளார்.

ஆர்.ஜே. பாலாஜி - சூர்யா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள கருப்பு, கோடையில் வெளியாகவுள்ளது.

