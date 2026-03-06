Dinamani
/
செய்திகள்

டாடா இயக்குநர் தயாரிப்பில்..! கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் பட டீசர்!

ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது...

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :6 மார்ச் 2026, 4:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்தி நடிக்கும் “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் தினா ராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் நாயகனாக நடிக்கும் 19 ஆவது திரைப்படம் “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்”.

இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் இசையில் உருவான ”ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” படத்தில் நடிகை அஞ்சனா நேத்ரன் நாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தை டாடா திரைப்பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு தயாரித்துள்ளார்.

YouTube video thumbnail

இந்த நிலையில், ”ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” திரைப்படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 6) வெளியிட்டுள்ளனர்.

சென்னையின் அரசியல் சூழலை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டீசர் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

summary

The teaser of actor Gautham Ram Karthik's film "Bloody Politics" has been released.

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

