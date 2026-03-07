கெணத்த காணோம் டிரைலர்!

மறைந்த இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையாவின் கெணத்த காணோம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ஒரு கிடாயின் கருணை மனு, சத்திய சோதனை ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா. இதில், ஒரு கிடாயின் கருணை மனு திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டுகளையும் பெற்றது.
கதையம்சமுள்ள இயக்குநர் எனப் பெயரெடுத்த சுரேஷ் சங்கையா, கல்லீரல் செயலிழப்பால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு 2024-ல் உயிரிழந்தார்.
இறப்புக்கு முன், நடிகர் யோகி பாபுவை வைத்து ‘கெணத்த காணோம்’ என்கிற திரைப்படத்தையும் இயக்கி வந்தார்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். ஒரு ஊரில் கிணறு வெட்டும்போது நடக்கும் சம்பவங்களால் நிறைந்த கதையாக படம் உருவாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைப்பில் உருவான இப்படம் மார்ச் 13 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
தவெக வார்டு செயலாளர்... தாய் கிழவி டிரைலர்!
மறைந்த இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா திரைப்படத்தின் முதல் போஸ்டர்!
லீ க்ரோனின்ஸ் த மம்மி டிரைலர் வெளியீடு!
பூக்கி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...